Giovedì Santo a Vibo Marina: don Enzo Varone celebra il rito della lavanda dei piedi – Video

«Siamo qui stasera per vivere quello che è il più grande mistero di amore che esiste in questo mondo». Così don Enzo Varone nel corso della “Coena Domini”. La messa del giovedì Santo, uno dei riti più significativi della settimana che precede la Pasqua, ha richiamato ieri sera nella chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario di Pompei di Vibo Marina centinaia di fedeli.

Inginocchiato al cospetto dei 12 parrocchiani, il parroco ha riportato in vita uno dei segni più forti e dirompenti del Vangelo di Giovanni: la lavanda dei piedi. È seguita la benedizione e la distribuzione del pane ai fedeli che si preparano a vivere con devozione la morte e la resurrezione di Gesù Cristo.

