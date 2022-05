Serra San Bruno, il viale della Certosa torna ad essere pedonale

A partire da oggi, primo maggio, il viale della Certosa a Serra San Bruno tornerà ad essere pedonale. Lo ha stabilito il sindaco, Alfredo Barillari, con propria ordinanza. Niente più macchine, dunque, né altri veicoli lungo la via che dalla località Calvario porta al santuario di Santa Maria del Bosco. Un viale alberato che sarà così maggiormente fruibile per famiglie, sportivi e visitatori, in tranquillità e immersi nella natura. Una soluzione però temporanea ed al momento valida non tutti i giorni. La chiusura al traffico veicolare lungo il viale della Certosa sarà infatti in vigore, fino al 31 luglio, ogni sabato dalle 14,00 alle 20,30 e la domenica dalle 8,00 alle 20,30. Ad agosto invece lo sarà tutti i giorni, dalle 8,00 alle 20,30.