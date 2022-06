Vibo, finanziati i lavori di messa in sicurezza di sette scuole: ecco quali

In arrivo alla Provincia di Vibo Valentia fondi per la messa in sicurezza di sette scuole. Nelle scorse ore, infatti, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha firmato i decreti relativi alla rimodulazione dei due Piani di interventi di edilizia scolastica per le Province e Città metropolitane. Un risultato tanto atteso dalla popolazione scolastica che in passato non ha mancato di sollecitare controlli per verificare lo stato degli edifici vibonesi. [Continua in basso]

Gli interventi riguarderanno nello specifico:

L’istituto professionale statale industria artigianato, Ipsia di Vibo frequentato da 222 studenti. I lavori si concentreranno sul completamento e adeguamento impiantistico per l’eliminazione dei rischi per l’ottenimento della certificazione di agibilità delle aule. L’importo finanziato è di 570mila euro.

Manutenzione straordinaria anche per il liceo statale "Capialbi" di Vibo. Al centro, interventi di adeguamento strutturale e antisismico, di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità, di efficientamento energetico e di miglioramento tecnologico. Previsti 1 milione e 466mila euro. Il "Capialbi" vanta una popolazione scolastica di 1490 allievi.

Adeguamento sismico e risorse per 746mila euro vengono indirizzati all'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici di Vibo. Gli allievi coinvolti sono 344.

Ci sono poi 170mila euro che riguarderanno l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Istituto tecnico economico di Vibo Valentia. La scuola è frequentata da 335 studenti.

Pure per il liceo artistico di Vibo sono previsti interventi per la prevenzione degli incendi. Attualmente il "Colao" conta 318 allievi. Le risorse messe a disposizione sono 360mila euro.

3milioni 978mila euro saranno invece destinati all'Istituto tecnico industriale per adeguamento sismico. L'Itis conta una popolazione scolastica di 459 alunni.

Unico finanziato fuori dai confini di Vibo città è l'Ipsia di Filadelfia. Le risorse ammontano a 380mila euro. L'intervento sarà finalizzato al completamento del piano terra, opere edili e impianti, del nuovo edificio scolastico da destinare all'istituto. 69 gli studenti iscritti.

Soddisfazione viene espressa dalla consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Elisa Fatelli: «Grazie anche a questi nuovi finanziamenti ottenuti l’Edilizia scolastica della nostra provincia acquisisce nuovo slancio e nuove prospettive. Si concretizzano, dunque, le azioni messe in campo dall’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Salvatore Solano». Fatelli ha poi elogiato il «lavoro svolto dagli uffici del settore guidati da Carolina Bellantoni». Ringraziamenti sono giunti infine all’indirizzo del senatore Fausto De Angelis «per averci supportato a Roma pur non appartenendo allo stesso schieramento politico, dimostrando un alto spirito di servizio verso il nostro territorio».

