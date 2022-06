Infiorata a Potenzoni di Briatico: tutto pronto per la 28esima edizione

«Il giorno del Corpus Domini a Potenzoni di Briatico è un giorno molto speciale. È giorno in cui in questo piccolo paese della Calabria si respira aria divina e la gente ha le mani sporche di terra. È così che un intero paese si prodiga nell’allestimento dell’Infiorata». Lo riferiscono i referenti della Pro Loco di Briatico, che hanno organizzato la 28esima Infiorata di Potenzoni, che si terrà domenica 19 giungo alle ore 15:00. «Decine di persone, bambini, adulti e anziani, si riversano per le strade per realizzare, con grandissimo impegno, meravigliosi tappeti di fiori di altissimo pregio e dai colori più svariati, fino agli ultimi istanti, in cui la fatica e la dedizione lasciano il passo alla commozione quando è il Santissimo in processione a letteralmente “passare” sulle loro creazioni». Appuntamento dunque a domenica 19 giugno a Potenzoni.