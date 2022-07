Nessuna farmacia di turno nel fine settimana, proteste a Vibo Marina e Portosalvo

Domenica 24 luglio, siamo nel pieno della stagione estiva, un periodo in cui le presenze nelle frazioni marine vibonesi aumentano sensibilmente, ma, paradossalmente, invece di un potenziamento dei servizi, si registra una loro riduzione, in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari già molto carenti. L’istituzione di un poliambulatorio gestito direttamente dall’asp è rimasto un miraggio e il servizio di continuità assistenziale non sempre ha assicurato, contrariamente alla sua definizione, una continuità del servizio. [Continua in basso]

A queste carenze si aggiunge spesso, come accaduto anche nell’ultimo fine-settimana, la chiusura, per turnazione, delle farmacie presenti a Vibo Marina e Portosalvo. I cittadini delle frazioni costiere si vedono quindi costretti, per i loro bisogni, a spostarsi sulla farmacia di turno a Vibo capoluogo oppure recarsi alla più vicina Pizzo e servirsi della farmacia di servizio nella città napitina. Una situazione che ha provocato gli intuibili malumori dei cittadini, ancor più se malati o soggetti fragili. Il problema è stato segnalato anche alla nostra redazione che ne ha preso atto con il fine di sollecitare gli organi di competenza ad intervenire per assicurare, nel territorio costiero, gli essenziali servizi di pubblica utilità, carenti o ancora assenti.

«Stamattina- ha segnalato un lettore di Vibo Marina- avendo bisogno di alcune medicine per mia moglie, mi sono recato presso le farmacie di Vibo Marina, entrambe chiuse. Ho allora provato ad accertarmi se fosse aperta la farmacia nella vicina Porto Salvo, ma era chiusa anch’essa. Ho fatto, allora, una personale riflessione: possibile che una cittadina come Vibo Marina, dove si parla sempre di turismo, accada questo? Dov’è l’amministrazione comunale, sempre brava a promettere e dire valanghe di bugie? Ho composto il numero dei vigili urbani ma nessuno ha risposto. Quando finirà tutto ciò?».

