Carnevale: a Portosalvo giochi, musica e solidarietà

La festa di Carnevale ha portato un’onda di vivacità anche nella frazione Porto Salvo. Qui, il Comitato “Insieme per Porto Salvo” ha lavorato per realizzare un piccolo momento di festa con la sfilata delle mascherine, musica, giochi, animazione per bambini. La partecipazione, come affermano i promotori, è stata entusiasmante: «In questi momenti – spiegano – sentiamo viva la nostra comunità. Ci sentiamo parte attiva. Le premesse non erano per nulla a nostro favore per via delle previsioni meteo avverse ma non ci siamo fatti scoraggiare e abbiamo fatto bene. Eravamo tantissimi». La soddisfazione è tanta: «Siamo riusciti, tramite le iniziative promosse, ad acquistare un defibrillatore che verrà posizionato vicino alla farmacia. In più, la manifestazione è stata realizzata nei pressi della vecchia scuola, bisognosa di interventi. Il nostro Comitato – spiegano – è nato con lo scopo di accendere i riflettori sui problemi del paese. In primis, la scuola. Ci auguriamo – concludono – che l’istituto venga presto restituito alla comunità. Noi continueremo a chiederlo a gran voce».

