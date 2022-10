Andre e Vale on the road fanno tappa in Calabria: «Terra meravigliosa» -Video

L'avventura di una coppia di 50enni di Milano che ha mollato il posto fisso per lavorare a bordo di un camper. E in questi giorni sono approdati a Vibo

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Chi non ha mai pensato di cambiare radicalmente vita? Un sogno che quasi nessuno realizza. Quasi. Perché invece Valentina e Andrea, una coppia di 50enni di Milano, lo hanno realizzato. Nel 2017 si sposano. Entrambi hanno un buon lavoro. Lui per 17 anni si è occupato di produzioni televisive per conto di Sky, lei impiegata in un’azienda di apparecchiature medicali. Due entrate sicure, una casa a Milano, una vita tutto sommato serena. [Continua in basso]

«Ma qualcosa mancava – dice Valentina – non eravamo felici». I due pianificano la loro nuova esistenza. E, dopo una prima falsa partenza nel 2019 a causa del Covid, ci riprovano. Lasciano il lavoro, acquistano un Van e con una buona dose di coraggio e forse un po’ di sana incoscienza si mettono in viaggio insieme ai loro inseparabili amici a quattro zampe: Melina e Ignazio, due gatti persiani.

La prima tappa del lungo viaggio, che li porterà lungo tutta la Penisola, inizia dalla Calabria, dove si fermeranno per un mese. Quella di Andrea e Valentina, però, non è solo una lunga vacanza. In viaggio continuano a lavorare, inserendosi a pieno titolo in quello che oggi viene definito come “nomadismo digitale”, cioè la possibilità di spostarsi e continuare comunque la propria attività lavorativa grazie a Internet e alle connessioni ad alta velocità. «Siamo content creator – dice fiero Andrea- ovvero realizziamo contenuti video per realtà commerciali ed enti turistici che intendono promuovere i loro brand».