Vibo, al “Berto” tanti problemi: la denuncia dei rappresentanti di istituto

«Vorremmo segnalare le problematiche che da una settimana si sono verificate all’interno del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia, alle quali ad oggi non è stata trovata una soluzione. In primis è stato riscontrato il problema riguardante l’impianto idrico, quest’ultimo già nella giornata del 7 ottobre è risultato guasto. Il problema è stato arginato nel pomeriggio, ma nonostante ciò gli studenti per circa tre ore non hanno potuto usufruire dei servizi igienico-sanitari. Tale problema si è ripresentato nella giornata odierna per le prime tre ore di lezione, nelle quali i servizi erano inaccessibili». A parlare sono rappresentanti di istituto del liceo scientifico Michele Farfaglia e Francesco Ficchì.



«L’altra problematica – aggiungono i due – riguarda la mancanza di energia elettrica su un intero piano, per tutta la giornata di oggi e per quelle future in quanto il problema è stato definito “più grande” e dunque non si avranno tempistiche certe per la risoluzione dello stesso. Ciò limita a pieno le attività, quali le verifiche in classe condotte al buio (come successo stamane). E per ultimo, ma forse il più importante, la questione topi, in quanto nella giornata odierna ne è stato ritrovato uno vagante per le classi e la risposta a tale problematica è stata che la derattizzazione si farà, ma non si sa quando e saranno interessate solo poche classi. Ci siamo rivolti alla dirigenza – concludono i rappresentanti di istituto – ma nessuno ha saputo darci risposte e soluzioni concrete a problemi denunciati».