Boom di presenze alla festa del fungo di Serra San Bruno -Video

La IX edizione della festa del fungo a Serra San Bruno, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ha registrato un boom di presenze. Per tre giorni la città della Certosa è stata invasa dai visitatori provenienti da tutta la Regione che oltre a degustare il prodotto tipico del territorio, il fungo, hanno potuto ammirare le bellezze paesaggistiche di una città ricca di storia e di tradizioni [Continua in basso]

Una città che sul fungo ha saputo costruire la propria economia: «Sono diverse le aziende che coltivano ed esportano in tutto il mondo un prodotto d’eccellenza», conferma il sindaco Alfredo Barillaro entusiasta della buona riuscita dell’evento che quest’anno, grazie alla Pro Loco e al parco regionale delle Serre, ha registrato numeri record. Tre giorni di degustazioni, di artigianato, di musica ed eventi come la mostra micologica inaugurata sabato mattina.

Presenze importanti che dimostrano come anche in periodi di bassa stagione sia possibile attrarre turisti. «In quest’ottica – ha commentato il presidente del Parco Naturale delle Serre Alfonso Grillo – intendiamo sviluppare a Serra San Bruno un turismo sostenibile per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell’ambiente. Un turismo che andrà pure a beneficio degli altri comuni delle Serre vibonesi, anch’essi ricchi di storia, di cultura e di tradizioni». Soddisfatto per la riuscita della manifestazione anche il presidente della Pro Loco di Serra San Bruno: «Il nostro scopo – ha affermato Francesco Giancotti – è promuovere il territorio ed attrarre sempre più visitatori in modo da incentivare l’economia».