L’Orchestra sinfonica della Calabria si prepara agli eventi: oltre 40 esibizioni

Un calendario fitto di appuntamenti, tante collaborazioni, successo per i già quaranta concerti eseguiti in appena due mesi dalla nascita ad oggi. L’Orchestra sinfonica della Calabria traccia un primo bilancio delle attività ma soprattutto si proietta al futuro grazie ai numerosi eventi in cantiere da qui fino a Capodanno. Il programma è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, città in cui ha sede proprio l’Orchestra, alla presenza del direttore Alberto Veronesi, del presidente dell’associazione nonché sindaco della città Maria Limardo, dell’assessore alla Cultura Antonella Tripodi, del presidente del Conservatorio Antonello Scalamandrè e del notaio Daila Miceli, che ha firmato l’atto costitutivo dell’associazione. L’incontro è stato moderato dal consigliere comunale di Città Futura Antonino Roschetti. [Continua in basso]

«Ho sempre detto – ha esordito il sindaco – che la cultura è un punto cardine per la città di Vibo Valentia, che non deve vivere solo dei fasti del passato ma vuole essere protagonista del presente e del futuro». Proprio in questo solco si inserisce l’attività della prima Orchestra sinfonica della Calabria, diretta dal maestro Veronesi che – ha sottolineato il primo cittadino – «ha un curriculum enorme e rappresenta un privilegio, per noi, sapere che è lui a guidare questa istituzione». Limardo ha poi rimarcato l’importanza della musica «nell’avvicinare i ragazzi alla cultura del bello, all’arte: perché questo significa avvicinarli ad altri momenti di crescita non solo culturale ma civica». L’assessore Tripodi ha ricordato l’alta valenza non solo musicale dell’Orchestra, che «valorizza molte eccellenze del territorio, basti pensare che diversi componenti sono musicisti provenienti dal Vibonese». Dello stesso avviso Scalamandrè, il quale, portando i saluti del direttore Vittorino Naso, ha aggiunto come questo lavoro sia frutto «della volontà e della sinergia, grazie alle quali si può lavorare tanto e bene».

È toccato infine al maestro Veronesi soffermarsi sull’intensa attività svolta e su quella imminente. Non prima di avere fatto una riflessione sull’importanza di avere un’Orchestra stabile. «L’idea – ha detto – è quella di crescere insieme ai territori, portando avanti iniziative comuni, coinvolgendo anche le scuole come nel caso di Vibo, diventando punto di riferimento ed anche sbocco lavorativo per le istituzioni presenti come il Conservatorio Torrefranca».