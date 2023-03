San Calogero, intitolazione del centro polifunzionale a Isabella Raso

Durante la cerimonia prevista per la giornata di domani verrà installata una targa commemorativa in onore alla quarant'enne scomparsa tragicamente nel luglio del 2011

Isabella Raso

L’amministrazione comunale, le autorità locali, gli studenti e la comunità di San Calogero, saranno accanto ai familiari di Isabella Raso, domani, per omaggiare la memoria della quarant’enne trovata priva di vita il 15 luglio 2011 dentro la propria abitazione di San Calogero a seguito di una tentata rapina finita in tragedia. Quello di Isabella è uno degli omicidi che più ha scosso, per le modalità e l’efferatezza, l’intero Vibonese e che ha gettato nello sconforto il territorio. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, che ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, verrà intitolato a Isabella Raso il centro polifunzionale di San Calogero. [Continua in basso]

Durante la cerimonia che sarà avviata dal primo cittadino Giuseppe Muraca, verrà installata una targa commemorativa in marmo e sarà piantato un albero di mimosa in onore alla vittima per il cui omicidio sono state condannate in via definitiva tre persone di San Calogero.

