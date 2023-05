Rombiolo, il Comune lancia il bando per la gestione degli impianti sportivi

Il Comune di Rombiolo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento della gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale. Si tratta delle strutture site nelle nella frazione Moladi (via Fratelli Bandiera), a Pernocari (via Aldo Moro) e Presinaci (località Sant’Agostino di Presinaci). La concessione – si fa rilevare nell’avviso- avrà una durata pari a due anni, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. Sarà possibile ottenere una proroga di ulteriori due anni «a insindacabile giudizio e interesse dell’Amministrazione concedente». Nell’avviso si fa presente che «gli impianti, le attrezzature e gli immobili rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Rombiolo. Per la constatazione della consistenza della struttura e delle caratteristiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, sarà possibile effettuare un sopralluogo presso l’impianto previa definizione della data in accordo con gli uffici comunali». [Continua in basso]

L’avviso per la gestione degli impianti sportivi

Potranno presentare domanda:

associazioni aventi sede nel Comune di Rombiolo dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive e motorie, in assenza di fini di lucro (società sportive);

dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive e motorie, in assenza di fini di lucro (società sportive); associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni , aventi sede nel comune di Rombiolo che, in assenza di fini di lucro, esercitano prevalentemente attività ricreative e culturali, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;

, aventi sede nel comune di Rombiolo che, in assenza di fini di lucro, esercitano prevalentemente attività ricreative e culturali, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune; privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l’unico referente per l’amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

La gestione, i dettagli

La gestione dovrà garantire, oltre all’apertura e vigilanza degli impianti, alcuni servizi base tra cui:

manutenzione ordinaria;

pulizia dell’intera struttura;

cura e manutenzione delle aree verdi e degli spazi circostanti;

pratica dell’attività sportiva a favore della comunità.

Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto delle spese di manutenzione; tipo di attività svolta dal concessionario. In più «il responsabile del servizio, su istanza del concessionario e previo atto di indirizzo della Giunta comunale, può decidere di monetizzare le tariffe dovute per l’utilizzo degli impianti determinandone il controvalore in termini di manutenzione e servizi collaterali».

Come presentare domanda

La manifestazione di interesse, indirizzata a Comune di Rombiolo, (via Carlo Marx, 17 – 89841 Rombiolo, Vibo Valentia) Area Amministrativa –Demografica e Informatica, dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Manifestazione d’ interesse alla gestione e uso Impianti Sportivi del Comune di Rombiolo” all’Ufficio Protocollo del Comune di Rombiolo con qualsiasi mezzo idoneo entro le ore 12.00 del giorno primo giugno 2023. La busta dovrà contenere: a) l’istanza di partecipazione e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti; b) copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i; c) statuto della Associazione/società/ente.

