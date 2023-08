Tropea e gelato più caro, il sindaco: «Un riconoscimento internazionale e non una bocciatura»

foto di Alexas_Fotos

Arriva puntuale come un orologio svizzero “l’analisi” del sindaco di Tropea, Giovanni Macrì – affidata al solito comunicato stampa della “Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying” (agenzia di comunicazione con sede a Corigliano-Rossano pagata dal Comune di Tropea 18.300,00 euro per il periodo che va dal 10 agosto 2022 al 9 agosto 2023) – sulla classifica condotta dalla piattaforma Omio che, mettendo a confronto i prezzi medi al dettaglio di una pallina di gelato in 75 spiagge europee, ha bocciato Tropea e Positano rilevando un prezzo di 3,50 euro a pallina. Un chiaro “pollice” in giù per la “Perla del Tirreno”, ma che per il primo cittadino di Tropea Giovanni Macrì è invece una promozione. Possibile? Leggere il comunicato stampa del Comune di Tropea – affidato alla Lenin Montesanto – per crederci. Eccolo: “L’essere affiancati a Positano come destinazione turistica con i più alti prezzi in Europa per pallina di gelato, qualora i prezzi indicati dalla classifica fossero realmente quelli diffusi nella nostra Città – il che non ci risulta -, rappresenterebbe comunque – afferma il sindaco Giovanni Macrì – non una bocciatura ma semmai una promozione. Perché confermerebbe l’esatta e coerente direzione intrapresa da Tropea in questi anni: posizionarsi in alto nei mercati turistici, per la sempre maggiore qualità complessiva della proposta ricettiva ed esperienziale, inclusa quella enogastronomica ed artigianale di cui il gelato è forse il simbolo più forte”. Così continua Giovanni Macrì: “Se il gelato a Tropea risulta tra i più costosi d’Europa significa anzitutto che è anche uno dei gelati più buoni, per qualità delle materie prime e della preparazione artigianale delle nostre gelaterie. A tutte loro giungano quindi i complimenti miei personali e dell’amministrazione comunale per un riconoscimento internazionale che, al pari di altri, si allinea perfettamente all’idea che insieme stiamo portando avanti sin dal nostro insediamento. La qualità si paga sempre e Tropea continua a non voler essere una destinazione per tutti i target, per i tutti i gusti e per tutte le tasche. Perché selezionare la domanda dei visitatori e non ricercare o accontentarsi dell’indistinto sovraffollamento stagionale non soltanto è possibile ma, come questa ulteriore bella notizia conferma, è doveroso ed auspicabile per fare del turismo non una parentesi di caos o spreco di risorse pubbliche ma – conclude Macrì – una strategia misurabile di reddito e sviluppo economico per la rete commerciale ed imprenditoriale, per la comunità ed il territorio”. Sin qui il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che non sappiamo in base a quali studi possa affermare che l’aumento del costo di una qualsiasi pietanza enogastronomica corrisponda automaticamente a sinonimo di maggiore qualità o bontà. La teoria del primo cittadino in base alla quale più è alto il prezzo di una merce, maggiore è quindi la sua qualità non trova riscontro in nessuna parte del mondo. La piattaforma Omio (attendibile o meno) ha chiaramente bocciato Tropea sul costo del gelato in spiaggia, ma per il sindaco è invece (citiamo testualmente) un “riconoscimento internazionale”. Il primo cittadino di Tropea, in ogni caso, non è nuovo negli anni a simili teorie e “sparate”: dall’inesistente “Principato” al costo del parcheggio innalzato in alcune zone sino a tre euro (senza prevedere alcun incremento dei bus urbani per portare i cittadini in spiaggia senza prendere l’auto), dalle imbarcazioni costose che sostano dinanzi all’Isola e che sarebbero merito della sua amministrazione (quando ci sono sempre state prescindendo – com’è logico – dalle amministrazioni di turno), sino al ritornello “che Tropea non è per tutte le tasche”.

Parcheggio strisce blu a Tropea, 2 agosto 2023, ore 12.52, quasi del tutto vuoto

Proprio quel ritornello – senza alcuna base scientifica e senza fondamento alcuno – in base al quale a prezzi alti corrisponde automaticamente maggiore qualità e senza aver capito che Tropea non potrà mai essere (pur restando la “Perla del Tirreno”) minimamente paragonabile a Montecarlo, Venezia, Firenze, Forte dei Marmi o alla vicina Taormina come sogna invece il primo cittadino che plaude ad un’eventuale costo di una pallina di gelato a ben 3,50 euro. Dulcis in fundo non possiamo non segnalare un dato preoccupante che ci arriva proprio dalla “Perla del Tirreno”: oggi, 2 agosto, alle ore 12.52 il parcheggio pubblico (a pagamento) a mare a Tropea era quasi del tutto vuoto. Sicuro il sindaco – che scrive e parla di…“strategie turistiche” – sia tutto nella norma e l’aumento dei prezzi non faccia invece scappare i turisti verso località con costi inferiori e qualità del mare notoriamente eccellente (Scilla o Soverato)?

