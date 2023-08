Link, a Corigliano-Rossano serata conclusiva con il procuratore Gratteri

Il cammino di Link – Orgoglio e Pregiudizio, fortunatissimo progetto di viaCondotti21, Pubbliemme, Diemmecom, LaC network, si prepara all’ultima tappa di questa estate. Il sequel che chiude la narrazione iniziata al Riva di Falerna, con l’intenso prequel del 19 luglio aperto ricordando della strage di via D’Amelio, e proseguita con l’evento di Vibo Marina del 3 agosto, di cui ancora non si è spenta l’eco, è pronta a varcare i cancelli di una delle eccellenze che sono l’orgoglio della Calabria imprenditoriale. Appuntamento al Concio Amarelli di Corigliano Rossano martedì 8 agosto alle 19, nell’area antistante la Fabbrica di Liquirizia, per la tappa finale del percorso intrapreso con il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in talk con il direttore strategico Paola Bottero. Come nelle due serate precedenti, il dialogo a due partirà dall’ultimo libro “Fuori dai confini”, scritto con Antonio Nicaso, ma toccherà temi e valori molto importanti per identificare le fondamenta dell’orgoglio con cui abbattere i pregiudizi di cui la nostra regione è vittima. Dopo l’apertura con il direttore generale Maria Grazia Falduto, si snoderà la serata condotta Francesca Lagoteta tra orgoglio e pregiudizio. Continua a leggere su LaCnews24.it

