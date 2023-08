Tropea, due premi in pochi giorni per il fotoreporter di LaC Saverio Caracciolo

«Ricevere due premi in pochissimi giorni nella propria città è un’emozione indescrivibile che non mi sarei mai aspettato». Così il fotoreporter di LaC Saverio Caracciolo che è stato insignito del Premio Culture a Confronto nel corso dell’11esima edizione del Festival Internazionale della Cultura Popolare con la seguente motivazione: «Saverio Caracciolo, apprezzato VideoFotoReporter e documentarista, con i suoi lavori, già premiati nelle più prestigiose rassegne di antropologia visuale e, tra queste, la Rassegna Internazionale “Vittorio De Seta”, riesce a fornire, con particolare competenza e professionalità, importanti conoscenze che aiutano, per immagini, a comprendere la ricchezza e la profondità della complessità etnografica della Calabria. Particolare menzione va attribuita a Caracciolo per il corso di fotografia per ciechi ed ipovedenti, da lui ideato e realizzato». «Tale iniziativa – continua Caracciolo -, dal grande significato sociale, traduce, fattivamente, un importante concetto espresso da Harper, secondo il quale un’immagine non ritrae solo ciò che appare, ma immortala, per sempre, una storia e un’emozione; sentimenti, questi, che tutti, e soprattutto coloro che catturano le immagini “con gli occhi del cuore”, custodiscono, segretamente, nel profondo della loro anima». Poi ha ricevuto il Premio Antichità consegnatogli dall’Associazione Storico Culturale Libertas presieduta da Dario Godano, all’interno della nona edizione della Parata Storica rievocante la liberazione di Tropea del 1615, con questa motivazione: «Premio Antichità a Saverio Caracciolo, per la meticolosa, appassionata e meritoria narrazione di storie di luoghi, personaggi e tradizioni locali, per aver riscoperto e immortalato con sensibilità e competenza su fotografie e video i tratti fondamentali dell’identità della Calabria». «Sono due premi che continueranno ad alimentare la mia passione di raccontare la nostra bella Calabria e di tramandare le nostre radici che spesso vengono dimenticate – conclude Caracciolo -. E i documentari non sono altro che la nostra memoria storica che va tutelata e conservata».

LEGGI ANCHE: Parata storica di Tropea, un premio speciale alla compagnia teatrale Ba17

Buskers on the Road: due week-end con gli artisti di strada sulla Costa degli Dei

Tropea, grande attesa per la parata storica rievocante la Liberazione del 1615