A Francavilla Angitola promosso il censimento della popolazione canina

Cani lasciati liberi di girovagare per il paese senza controllo da parte dei proprietari. Succede in molti centri del Sud, anche nel Vibonese. A Francavilla Angitola, il sindaco Giuseppe Pizzonia, ha inteso porre un freno ad un fenomeno che rischia di compromettere anche la pubblica sicurezza. Per tali ragioni, il primo cittadino – con un avviso pubblico rivolto alla comunità- ha invitato i detentori di cani di comunicare entro il 6 ottobre 2023, agli uffici comunali, i dati dei propri animali domestici e le relative iscrizioni all’anagrafe canina. In caso contrario, previste procedure sanzionatorie. L’obiettivo è quello di conoscere il numero dei cani presenti nel comprensorio di competenza comunale anche al fine di evitare abbandoni e incrementare la piaga del randagismo.

Censimento locale della popolazione canina

Il sindaco Pizzonia fa rilevare: «Nonostante l’ordinanza sindacale del 2019, e nonostante l’ampia normativa di settore, quotidianamente vengono rinvenuti sulle strade cittadine escrementi di tali animali compromettendo il decoro pubblico. Inoltre, quasi quotidianamente, giungono all’amministrazione comunale segnalazioni della presenza di cani, soprattutto di grossa taglia, incustoditi e liberi per le vie cittadine, che incutono timore ai residenti, in particolare ad anziani e bambini, compromettendo la libertà di spostamento». Da qui l’esigenza e anche l’urgenza di giungere ad un censimento che dia riscontro della popolazione canina sul territorio di Francavilla.

