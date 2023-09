Francavilla Angitola e lo zibibbo protagonisti nella trasmissione Geo

Il lago Angitola con la sua oasi protetta, il parco regionale delle Serre, la storia millenaria del platano di Curinga, i ruderi dell’antico eremo di Sant’Elia, e poi le caratteristiche e le bellezze culturali di Francavilla Angitola, il paese del drago. Sono stati questi i punti fondanti dell’itinerario di Geo, nota trasmissione tv in onda sulla rai, che ha dedicato un approfondimento a quest’angolo di Calabria. Il lavoro, realizzato dagli operatori, è stato portato avanti dalla troupe guidata da Peppino Vinciguerra, che tra l’altro vanta origini francavillesi. Insieme a lui, per la realizzazione del documentario, i colleghi Alessandro Patrignanelli e Gianni Efrati. Il filmato ha messo in luce gli antichi edifici del paese, le chiese – tra cui la quella dedicata a san Foca – e i conventi. È stato dato spazio agli antichi mestieri artigianali, come quello dei cestai, e ai costumi tradizionali, grazie alla presenza delle “pacchiane”, con i loro abiti tipici. E poi la cultura culinaria, con i piatti simbolo della cucina contadina, come la pasta fatta in casa fileja o i dolci locali.

La coltivazione dello zibibbo

Nel viaggio nel borgo vibonese, dato risalto all’economia e alle attività imprenditoriali con la storia di Giovanni Celeste Benvenuto. Raccontato il lavoro del giovane viticoltore. Con il suo forte impegno e quello della sua famiglia, coltivando lo Zibibbo, hanno recuperato una storia che rischiava di andare perduta. Vigneti autoctoni, dunque, che regalano prodotti unici. Il documentario ha scandito i vari momenti della raccolta dell’uva e focalizzato l’attenzione sull’importanza della realtà produttiva nel comprensorio. Il lavoro di Giovanni e la sua famiglia travalica i confini regionali e molti appassionati si recano annualmente a Francavilla per visitare i vigneti di Cantine Benvenuto, degustare i vini, assaggiare i sapori della gastronomia della zona e scoprire il paese con le sue chiese e reperti storici.

Gli apprezzamenti

Tanti gli apprezzamenti giunti all’indirizzo del documentario. I redattori del sito Francavillaangitola, nelle persone dei rappresentanti Vincenzo Davoli, Giuseppe Pungitore, in sinergia con Maurizio Piserà, commentano: «Siamo orgogliosi di aver accompagnato gli operatori in questo percorso alla scoperta di Francavilla e dei suoi angoli caratteristici. Il nostro paese ha molto da offrire e l’interesse di trasmissioni televisive e della stampa in generale, ne è la dimostrazione». Clicca qui per guardare la puntata.

