Quattro studenti vibonesi “campioni” di lingua francese: la premiazione a Catanzaro

Hanno dimostrato non solo una conoscenza profonda della lingua straniera ma anche la capacità di applicarla in modo efficace. Quattro studenti del Vibonese sono stati premiati per gli ottimi risultati ottenuti all’esame Delf dell’Alliance Française. Si tratta di Emanuele Cosentino (frequentate lo scorso anno la scuola media di Zambrone afferente all’Istituto comprensivo di Tropea), Martina De Rito, Flavio Barbieri e Giulia Budà (della scuola Buccarelli-Garibaldi di Vibo Valentia). I ragazzi vincitori, oggi frequentati gli istituti superiori, sono stati protagonisti di una cerimonia andata in scena a Catanzaro, dall’Alliance Française di Catanzaro alla presenza di studenti provenienti anche dal Catanzarese e Crotonese, di Lise Moutoumalaya, console generale di Francia a Napoli, e di Alessandro Ferrari, console onorario di Francia a Catanzaro. Per gli studenti è stata una positiva esperienza, il frutto di un risultato eccezionale che riflette l’impegno e la dedizione nel padroneggiare la lingua francese. Alti standard di apprendimento cristallizzati con il riconoscimento della storica istituzione d’Oltralpe. Per gli allievi vibonesi, tutt’oggi impegnati in vari percorsi formativi/scolastici, si aprono così nuove e importanti prospettive future. Il risultato dei ragazzi è anche dovuto all’impegno e la passione profusa dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici. In particolare, i genitori degli allievi hanno inteso ringraziare i docenti Tina Scordia (Istituto di Tropea) e la docente Antonia Carmela Bilotta (Istituto Buccarelli-Garibaldi) nonché i presidi Francesco Fiumara e Angelo Stumpo.

