La magia del Natale rivive nelle luminarie artistiche di Tropea: focus a LaC Storie – Video

Anche quest’anno Tropea punta sulle luminarie artistiche per le festività natalizie. L’appuntamento, ormai consolidato, è giunto adesso alla sua quinta edizione. Lo scorso 25 novembre si è tenuta la consueta cerimonia di accensione. L’evento, inizialmente programmato all’esterno, per via del maltempo si è tenuto all’interno del Palazzo Santa Chiara. Non sono mancate performance di danza, trampolieri e bolle di sapone, frutto del lavoro dell’associazione culturale Pagliassi. Il momento clou è stato dell’accensione delle luminarie artistiche, con più di quindici postazioni sparse nei vari vicoli e piazze. Per l’evento, il sindaco Giovanni Macrì si è collegato dal Canada dove si trovava in quel momento. Oltre alle luminarie e all’allestimento in via Regina Margherita dei vari mercatini, è previsto un ricco calendario di vari spettacoli programmati fino al 6 di gennaio. Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla stretta collaborazione dell’amministrazione comunale, all’associazione turistica Pro loco, l’associazione commercianti e attività produttive e l’associazione albergatori di Tropea. Approfondimento nella nuova puntata de LaC Storie, format a cura di Saverio Caracciolo, che andrà in onda il 29 novembre 2023 alle ore 21.00 su LaC Tv. La puntata sarà poi disponibile su LaCplay.

