Il viaggio di LaC storie continua alla scoperta di una suggestiva “Tropea misteriosa” -Video

“Tropea misteriosa” è una iniziativa dello storico e archeologo tropeano Dario Godano e di Stefania Barillaro, guida escursionista ed esperta in piante officinali. Un borgo antico sorto su un promontorio d’arenaria, famoso per la sua bellezza architettonica e per la strabiliante posizione sulla Costa degli dei; meno noto per i vissuti dei popoli e le leggende che vi hanno abitato. Attraverso queste iniziative, cadenzate mensilmente, i vari visitatori potranno scoprire una Tropea diversa dal fascino misterioso, come le tre streghe, scolpite in granito dagli scalpellini tropeani sotto un balcone di un palazzo nobiliare, o scoprire e conoscere le varie piante officinali che crescono spontanee sulle architetture e soprattutto nei giardini dei conventi di Tropea usate per la produzione di specialità medicinali. Se ne parlerà nel corso di una nuova puntata de LaC Storie curata da Saverio Caracciolo, che andrà in onda il 22 novembre alle ore 21.00 su LaC tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.

