Vibo, commercianti e residenti contro il progetto pronto a trasformare piazza Luigi Razza

Il Comune di Vibo Valentia

Il progetto di riqualificazione urbana di piazza Luigi Razza, del Comune di Vibo, che tra gli interventi prevede la creazione di un’isola pedonale, continua a essere il pomo della discordia tra l’amministrazione comunale e diversi residenti del centro e quasi tutti i proprietari degli esercizi commerciali situati nelle adiacenze della piazza e sul corso Vittorio Emanuele III. Così, il “Comitato spontaneo piazza Luigi Razza Vibo Valentia” ha avanzato una richiesta di modulazione del progetto e un incontro con il sindaco Maria Limardo. Oltre cinquanta tra titolari di attività produttive e residenti di piazza Luigi Razza e vie limitrofe (corso Vittorio, piazza Morelli e via Gagliardi ) proprio stamani hanno protocollato presso gli uffici comunali di Vibo una richiesta indirizzata al primo cittadino, al presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al prefetto Paolo Giovanni Grieco: “A seguito dell’incontro avvenuto presso il Comune in data 20 novembre 2023, non avendo avuto riscontro, nonostante le rassicurazioni del sindaco su un futuro incontro, alle richieste e interrogativi sollevati e avanzati in quella sede, ripropongono – spiegano i firmatari del documento – attenzione alle criticità riscontrate nell’idea progettuale che è alla base del piano programmato. Preliminarmente preme sottolineare che le osservazioni nella presente sono riferite alle conseguenze che una simile idea progettuale avrà in tutto il settore commerciale a posto fisso sito nella piazza e nelle sue vicinanze e ai disagi che tale scelta provocherà nei residenti”.

Il comitato prosegue aggiungendo che “certo non sfugge alla vostra attenzione che il comparto commerciale di tutto il centro città sta attraversando uno dei suoi periodi storici più difficili e, senza soffermarci sulle numerose cause che lo determinano, vorremo in questa sede analizzarne solo uno, che attiene in maniera diretta alle conseguenze del progetto indicato, la progressiva diminuzione di persone che usufruiscono di beni e servizi nella zona citata a vantaggio della parte sud della città”. A parere dei sottoscrittori “compito delle amministrazioni pubbliche è quello di intervenire, ove possibile, a tentare di risolvere o quantomeno a limitare le disparità che l’economia in genere può creare, ma sicuramente quello che non può fare è intervenire in modo che questa disparità diventi una minaccia alla stessa sopravvivenza dell’attività degli esercenti. A ciò si aggiunga – osservano – che prevedere al posto della piazza Luigi Razza, ad oggi utilizzata come unico parcheggio della zona, l’utilizzo dell’area esclusivamente come “isola pedonale”, sulla scorta della deludente esperienza, riteniamo visibile a tutti, del vicino corso Vittorio Emanuele, provocherà la già in atto desertificazione della zona. Si insiste pertanto in una effettiva discussione e concertazione sullo sviluppo della piazza che, stante il bisogno evidente di una riqualificazione, possa però essere utilizzata, contestualmente, anche al parcheggio delle autovetture. Seguirà, nella qualità di titolari di interessi e diritti legittimi sul progetto riqualificazione area a diversa destinazione di uso, formale richiesta, ai sensi della L. 241/90 e ogni altra successiva integrazione, di accesso agli atti amministrativi”. Il comitato si appresta dunque ad andare avanti e far valere le proprie ragioni con un secco No all’eliminazione del parcheggio.

