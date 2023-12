La rappresentazione del Presepe vivente messa in scena dagli alunni della scuola Buccarelli

In un clima natalizio di gioia e serenità, gli alunni dell’Istituto comprensivo primo circolo plesso Buccarelli di Vibo Valentia hanno messo in scena la rappresentazione del Presepe vivente. La sala della scuola è stata trasformata in una piccola Betlemme. Un viaggio tra i mestieri antichi come la lavandaia, la spigolatrice, il falegname. E poi ancora gli angeli, i re magi diretti alla grotta, Giuseppe e Maria che attendono la nascita di Gesù. Tutti gli insegnanti, i collaboratori scolastici e i genitori degli alunni della scuola diretta da Mimma Cacciatore, hanno collaborato per allestire la sala e regalare emozioni di speranza e di rinascita.

