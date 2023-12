Successo per la 25esima edizione del Presepe vivente nel suggestivo borgo di Comerconi

Grandi e piccini, una bella sfilata con gli abiti di scena per poi fare ingresso nella parte vecchia del paese che per l’occasione si è trasformata in un’antica Betlemme. È iniziata così, ieri pomeriggio, la 25esima edizione del Presepe vivente di Comerconi, con protagonisti i tanti figuranti che hanno contribuito a dargli vita. Per un’edizione così speciale, al taglio del nastro erano presenti i ragazzi e bambini che negli anni scorsi hanno interpretato il ruolo del Bambinello. Dopo la presentazione e i ringraziamenti del parroco, don Saverio Callisti, il via alla manifestazione lungo un suggestivo percorso tra stradine lastricate di pietra, i lavatoi, vecchie casette e orti con panorami mozzafiato sullo Stretto di Messina. Anche quest’anno migliaia sono stati i visitatori, provenenti da tutto il circondario e non solo, con comitive giunte persino dalla Locride e dal Catanzarese – che hanno fatto tappa alla ormai famosa Via del Vischio di Nicotera e quindi al Presepe di Comerconi. Per alcuni una prima volta, per altri un felice ritorno: tutti sembrano aver apprezzato quanto messo in piedi da una comunità di poco più di quattrocento anime, che ogni anno si rimbocca le maniche ed è pronta ad accogliere chi viene da fuori e a deliziarlo con mestieri e sapori che riportano indietro nel tempo. Come di consueto, infatti, il Presepe vivente di Comerconi è anche occasione di far rivivere antichi strumenti di lavoro e fare un viaggio tra i sapori della tradizione contadina, con le cose preparate come si faceva una volta. Per la venticinquesima edizione, scene più ricche e qualche novità lungo il percorso, tappa clou quella della Grotta con la Natività: come di consueto il Bambinello è rappresentato dall’ultimo nato del paese, quest’anno il piccolo Nicolò con la sua mamma e il suo papà ad impersonare la Madonna e San Giuseppe. La comunità di Comerconi riproporrà il Presepe vivente anche nel pomeriggio dell’Epifania. Come ogni anno, infatti, la manifestazione nella frazione di Nicotera torna anche il 6 gennaio, a partire dalle ore 17:30.

