Zambrone, i locali del Centro sociale di San Giovanni accolgono le attività parrocchiali

La giunta comunale ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali del Centro sociale della frazione di San Giovanni di Zambrone alla parrocchia di Santa Marina Vergine per lo svolgimento delle attività. La parrocchia, di fatto, è sprovvista di locali idonei per qualsiasi tipo di attività, inclusi catechismo e corso prematrimoniale. Così, la stessa, a inizio dicembre ha presentato un’istanza al Comune di Zambrone al fine di poter svolgere “Attività oratoriali”. La richiesta avanzata prevede l’utilizzo dei locali del Centro sociale di San Giovanni di Zambrone, dal 27 novembre 2023 sino al 30 giugno 2024, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, limitatamente ai giorni di venerdì, sabato e domenica. La richiesta è stata immediatamente accolta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado L’Andolina, ben lieta di poter «offrire il dovuto supporto – hanno fatto sapere dal Municipio – ad una realtà di importanza fondamentale per la crescita spirituale e morale della comunità».

