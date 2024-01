Vibo, s’insedia il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali studentesche

Presso la sede regionale, ovvero il Convitto nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia, i cinque presidenti delle Consulte calabresi si sono incontrati, per la prima volta, nell’ultimo giorno utile prima di riprendere le lezioni a scuola. Coordinati da Franca Falduto, responsabile regionale delle Consulte per l’Usr diretto dalla direttore generale, Antonella Iunti, si sono insediati costituendo il rinnovato Coordinamento regionale: Nicola Malara, (Cps Reggio Calabria), Davide Castagnello (Cosenza), Francesco Guerrieri (Crotone), Alessandro Miceli (Cps Catanzaro), Filippo Daffinà (Vibo Valentia) designato all’unanimità coordinatore dei suddetti presidenti provinciali. «È stato un incontro veramente proficuo ed incoraggiante sotto ogni punto di vista», -dichiara Franca Falduto -in quanto è apparso evidente il valore etico, la consapevolezza del ruolo, la volontà di impegnarsi caratterizzante ognuno dei cinque presidenti e ancor di più la determinazione degli stessi nel voler stabilire una forte collaborazione in virtù di un’intesa costruttiva sorta spontaneamente tra loro». Ciò che è emerso dalle tante meritorie iniziative messe in campo, tra cui “Cps Custodiamo patrimoni straordinari”, è la sempre più convinta necessità di promuovere sempre di più la partecipazione studentesca finalizzata a potenziare l’attivismo come fattore critico di successo per sviluppare nei ragazzi il senso di una cittadinanza responsabile, ispirata al dettato costituzionale.

Aspetti emersi durante il confronto con il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina che ha voluto onorare con la sua presenza il Coordinamento regionale stimolando con il suo intervento una serie di profonde riflessioni su tematiche di fondamentale importanza in un clima di convinta partecipazione e sereno confronto: il conflitto israelo-palestinese, le guerre vicine e lontane, il concetto di pace, l’impegno politico, le tante criticità connesse col mondo della scuola e tanto altro. «In una fase inziale di lavoro – dichiara ancora Franca Falduto – l’impostazione del più giusto modo di rapportarsi alle Istituzioni attraverso la “sperimentazione sul campo” con il presidente L’Andolina, è stata molto stimolante ed ha favorito tante idee, ispirate al modello istituzionale di rappresentanza studentesca che si basa su pochi principi cardine: la condivisione delle scelte, il riconoscimento ed il rispetto di norme e valori comuni ritenuti fondanti per la convivenza democratica». Al fine di favorire una più approfondita conoscenza tra i presidenti, compresa la uscente Elisabetta De Napoli ed il coordinatore regionale di educazione fisica Santino Mariano, la prima giornata di lavoro del nuovo anno, si è conclusa con una visita a Pizzo Calabro allestita magnificamente per le festività natalizie con una guida d’eccezione, ovvero il sindaco Sergio Pititto il che ha offerto l’occasione per sottolineare, ancora una volta, come sia sempre e comunque importante rafforzare con azioni concrete il contatto diretto con le Istituzioni a tutti i livelli.

