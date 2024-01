Vibo, piazza “Morelli”: i lavori portano alla luce le antiche basole

Maria Limardo

Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi di recupero, pedonalizzazione e allestimento di piazza Michele Morelli a Vibo Valentia, che rientrano nell’ambito della rigenerazione del centro storico della città capoluogo. I lavori, con assistenza archeologica, prevedono il rifacimento di tutto il basolato e il ripristino dei sottoservizi di piazza Morelli che comporterà la totale rimozione dell’asfalto. Obiettivo dell’amministrazione comunale è “ridare nuova luce alla piazza, a partire dai materiali, e renderla più funzionale e sicura, trasformandola in un luogo più accogliente dell’attuale nell’ottica di una rigenerazione reale. Intervenire su alcune vie limitrofe per meglio integrarle nel contesto del centro storico, mettendo mano anche ai sottoservizi”. Concetto, questo, alla base del progetto di recupero di piazza Buccarelli a Vibo Valentia, nota come piazza Morelli, nella quale da qualche giorno, appunto, è stato aperto il cantiere per l’avvio dei lavori appaltati con 1,1 milioni di euro frutto dell’opera di programmazione dell’amministrazione Limardo, che ha portato a ottenere 20 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana. “Vorrei rassicurare la cittadinanza – afferma il sindaco Maria Limardo – non solo sulla bontà delle opere afferenti al progetto di “piazza Morelli”, che ci stanno consentendo di riportare alla luce autentici tesori nascosti sotto l’asfalto; ma anche sul fatto che gli interventi si inseriscono perfettamente nel contesto storico della nostra città, e dunque la piazza non verrà snaturata, ma resa più accogliente e funzionale. Intanto, in via Pignatari, proprio grazie a questo autentico lavoro di rigenerazione urbana, dall’asfalto che abbiamo rimosso sono riemerse nel loro splendore le basole, queste sì antiche, che provvederemo a ripulire e sistemare nella loro collocazione originaria. L’intento dell’amministrazione – conclude il sindaco – è rendere più sicure, funzionali ed anche esteticamente gradevoli le piazze e le strade della città, attuando, appunto, una rigenerazione”.

Questo specifico progetto, inoltre, non riguarda solo “piazza Morelli”. “Con l’importo finanziato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Carmen Corrado – verranno inoltre interessate da interventi di recupero anche via Abate Pignatari, via Luigi Razza, via Scesa del Gesù e parte di via Fontana vecchia. Verrà inoltre completata la parte mancante di via De Gasperi, ovvero il tratto che va da piazza San Leoluca fino alla nuova rotatoria. In generale, si interverrà su opere primarie e secondarie, una nuova illuminazione, il rifacimento dei sottoservizi dove necessario, oltre che dei marciapiedi con attenzione alle barriere architettoniche e del manto stradale”.

