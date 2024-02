Alluvione a Nicotera nel 2018, si avvia a conclusione l’iter per i rimborsi

In merito alle risorse finanziare da destinare alle proprietà private e alle attività economiche e produttive danneggiate a seguito dell’alluvione registrata nel giugno 2018 a Nicotera, il Comune ha diramato un avviso alla cittadinanza. L’avviso è indirizzato a quanti hanno presentato istanza per il rimborso spese. Infatti si dovrà presentare entro il 19 febbraio prossimo la documentazione necessaria per permettere all’ufficio il completamento delle istruttorie e poter trasmettere al Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria i documenti per il riconoscimento delle somme. Circa trenta erano state le istanze presentate da privati, cinque quelle provenienti dalle attività produttive. L’ondata di maltempo, in quella circostanza, mise a dura prova il comprensorio vibonese, con l’esondazione del torrente “La Morte”, il crollo di un muro di sostegno di un’abitazione a Nicotera e la frana lungo la linea ferroviaria. Anche le coltivazioni dell’area del Poro subirono danneggiamenti. Diversi i cittadini evacuati ed ospitati presso strutture alberghiere locali. L’intensità dei fenomeni atmosferici venne documentata anche attraverso i dati forniti dal Centro funzionale multirischi dell’Arpacal. L’ente comunicò che nelle sei ore caratterizzate da fenomeni temporaleschi sparsi, brevi ed intensi, si registrarono quantità di pioggia pari ai 50 mm nella zona di Nicotera e Joppolo dove i corsi d’acqua riportarono un generale innalzamento dei livelli idrometrici.

