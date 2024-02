“Tumori, in Calabria si muore di più?”: Dentro la notizia accende i riflettori su prevenzione e cure

“Tumori, in Calabria si muore di più?”. È questo il titolo della nuova puntata di Dentro la notizia, in onda oggi alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri e il giornalista Franco Laratta, inviata da Catanzaro Rossella Galati che avrà come ospiti Franco Abbonante, direttore Breast unit “Dulbecco”, e una sua paziente, Angela Sposato. Interverrà in videocollegamento anche Rubens Curia dell’associazione “Comunità competente”. Nell’ambito dell’appuntamento con il format di approfondimento si parlerà del sistema di prevenzione poco funzionale e dell’esodo a cui molti pazienti sono costretti per avere accesso a diagnosi e cure. Focus anche sulla necessità di istituire un registro tumori.

Dove vedere la puntata

