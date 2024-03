Tropea, al Santa Chiara il convegno “La salute mentale nel terzo millennio”

“La salute mentale nel terzo millennio”. Questo il titolo del convegno in programma sabato prossimo 9 marzo a Tropea nella splendida cornice di palazzo Santa Chiara. L’incontro pubblico rappresenta l’ennesima interessante iniziativa proposta in questi mesi dal locale Rotary Club “Distretto 2102” presieduto dall’attivo Filippo Laria. L’evento si avvarrà della collaborazione del Comune di Tropea. L’inizio dell’appuntamento è previsto a partire dalle 16.30. Esso, tra l’altro, consentirà di eviscerare una tematica di grande attualità come quella delle problematiche inerenti alla salute mentale, con cui sono purtroppo giornalmente costrette a fare i conti milioni di persone in Italia e nel resto del mondo. A presiedere il convegno sarà lo stesso presidente Laria. Dopo i saluti del sindaco di Tropea Giovanni Macrì, il programma dell’incontro, moderato da Vittoria Saccà, prevede gli interventi e le relazioni del direttore dell’Unità ospedaliera operativa psichiatrica di Brescia, Giuseppe Fazzari (La salute mentale nel terzo millennio), della psicologa e psicoterapeuta, Annunziata Paganini (Adolescenti e disagio psicologico), della psicologa e psicoterapeuta dell’Asp numero 8 di Vibo Valentia, Francesca Papaianni (Lo psicologo nel reparto di oncologia). Seguiranno le interazioni tra i presenti in sala e le conclusioni dell’assistente governatore del Rotary Club Francesca Catuogno.

