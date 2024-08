San Calogero, boom di presenze per la prima edizione della Sagra dei prodotti tipici

Il menù della Sagra

A San Calogero la prima edizione della Sagra dei prodotti tipici, organizzata dalla Pro Loco guidata da Michele Monteleone, ha superato ogni aspettativa. Ieri sera, piazza Mercato si è trasformata in un tripudio di sapori e allegria, con oltre 500 vassoi di prelibatezze distribuiti ai numerosi partecipanti. Un vero e proprio viaggio nel gusto, quello proposto dal sodalizio. Dagli antipasti con salumi e formaggi locali, arricchiti da sfiziose zeppoline, ai primi piatti come la tradizionale fileja al sugo, fino ai secondi con salsiccia e contorni di stagione, il tutto innaffiato da ottimo vino rosso e completato da dolci e frutta fresca. Un menù che ha esaltato i sapori autentici della Calabria e i principi della dieta mediterranea.

Tutto pieno in piazza Mercato

Ad accompagnare la cena, la coinvolgente musica della Kurrà band che ha fatto ballare e cantare tutti, e l’atmosfera suggestiva creata dai ritmi ipnotici dei giganti Mata e Grifone. Un connubio perfetto tra tradizione e modernità che ha reso la serata indimenticabile. «Sono davvero soddisfatto di questo risultato – ha commentato il presidente Monteleone -. Abbiamo lavorato con passione e impegno per offrire alla nostra comunità un evento di qualità e la risposta del pubblico è stata straordinaria. Questa sagra è stata un’occasione per valorizzare i prodotti del nostro territorio e promuovere la cultura enogastronomica locale. L’appuntamento è per il prossimo anno, per una seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente».