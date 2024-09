Un ritratto per i più anziani del paese: l’originale iniziativa a Jonadi

Un segno di vicinanza nei confronti delle dieci persone più anziane di Jonadi, un ritratto personale realizzato per ciascuno di loro che il sindaco ha voluto donare nell’arco di circa un anno «in segno di riconoscimento e affetto per il contributo dato alla comunità nel corso della loro esistenza». Questo il progetto proposto con successo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta e portato a termine nei giorni scorsi con la consegna ufficiale dell’ultima realizzazione dell’artista Gabriele Garoffolo alla signora Isabella, 92enne appunto residente sul territorio comunale di Jonadi, alla presenza dello stesso primo cittadino e dell’assessore al ramo Valentina Fusca.

«L’iniziativa – sottolinea oggi il sindaco – è stata resa possibile grazie alla generosa collaborazione dell’artista Garoffolo, che ha realizzato i ritratti con straordinaria maestria, e al sostegno di Giovanni Rossi e di tutti i consiglieri comunali, che hanno contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita del progetto. Voglio esprimere il mio ringraziamento, in particolare, alle famiglie dei cittadini omaggiati – aggiunge – per la loro disponibilità e l’affetto dimostrato in occasione della consegna dei ritratti. È stato un momento di grande emozione e vicinanza per tutta la comunità, un progetto che ha portato gioia e riconoscenza in molte famiglie». L’intervento del sindaco si conclude ringraziando nuovamente «tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa bellissima iniziativa» e sottolineando «l’importanza di mantenere viva la memoria e il legame con i cittadini più anziani, veri pilastri della comunità».