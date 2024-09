A Zambrone pronto il nuovo Centro polisportivo da 400mila euro: per l’inaugurazione una partita amministratori vs artisti

La struttura è sorta nella frazione San Giovanni e ha permesso il recupero di un'area degradata. L'appuntamento è per domenica 28 settembre: in programma anche un torneo di volley con le scuole

Il Centro polisportivo ultimato

Domenica 28 settembre alle ore 16:30 l’amministrazione comunale di Zambrone, guidata da Corrado L’Andolina, inaugura il Centro polisportivo della frazione di San Giovanni. Un evento al quale parteciperanno anche Elisabetta Carioti, delegata provinciale di Vibo Valentia del Comitato italiano paralimpico; Maurizio Condipodero, presidente del Comitato regionale per la Calabria del Coni; Walter Malacrino, coordinatore regionale “Sport e salute” e Saverio Mirarchi, presidente della Federazione italiana gioco calgio – Lnd Calabria. Al termine della cerimonia, si svolgerà poi una partita di calcetto inaugurale in cui si sfiderà la stessa amministrazione comunale di Zambrone contro gli artisti calabresi. A comporre la squadra dell’ente saranno amministratori, impiegati comunali e rappresentanti del mondo associazionistico. Massimo riserbo, per ora invece, sui nominativi degli artisti regionali. Previsto anche un torneo di volley S3 che registrerà la partecipazione anche degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Zambrone.

Recuperata un’area degradata

Corrado L’Andolina

Sulla storia del nuovo Centro polisportivo, lo stesso sindaco Corrado L’Andolina ripercorre le tappe fondamentali che hanno consentito il recupero di un’area degradata della frazione di San Giovanni. «La nascita di questo Centro è una bella storia del Vibonese. Nel 2018, il gruppo che amministra da due anni il Comune di Zambrone, “Identità e futuro per Zambrone” – con all’epoca sempre L’Andolina alla guida – decide di convertire un’area degradata della frazione San Giovanni dove tanti anni prima era sorto un campo di calcio e poi di calcetto. L’opera inizialmente ci sembrava titanica – ha affermato il primo cittadino -, ma non ci siamo arresi».

«E di fatto si è presentata l’occasione del bando nazionale “Sport e periferie” al quale abbiamo partecipato ottenendo il finanziamento di 300mila euro. A questi sono poi stati aggiunti ulteriori 100mila euro, reperiti grazie a un mutuo contratto a tasso agevolato con l’Istituto per il credito sportivo». Da qui poi l’iter burocratico che ha portato all’esecuzione dei lavori. «Per il territorio e per la nostra amministrazione – ha poi concluso L’Andolina – questo è un sogno diventato realtà e ora ci apprestiamo all’inaugurazione. Sarà un grande giorno di festa, che si preannuncia storico e glorioso per i risvolti che ci saranno nel presente e nel futuro».