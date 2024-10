Scuole chiuse anche nel Vibonese a causa dell’allerta meteo arancione: ecco dove – LIVE

La decisione delle amministrazioni comunali in vista del maltempo in arrivo. Lezioni sospese per la giornata di domani sabato 19 ottobre

Scuole chiuse anche in alcuni comuni del Vibonese a causa del maltempo in arrivo nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha diramato per domani l’allerta arancione su tutta la Calabria. Previsto un peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalle prossime ore. Diverse le amministrazioni comunali che stanno disponendo proprio in queste ore la chiusura delle scuole per domani, sabato 19 ottobre.

Lezioni sospese in tutti gli istituti di ogni ordine e grado a Nicotera. La decisione è stata presa dal sindaco Giuseppe Marasco «a salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale, stante che in situazioni analoghe si sono verificati allagamenti in parti del territorio comunale». Una misura idonea tra l’altro a «diminuire il movimento veicolare sulle strade cittadine», visto il maltempo in arrivo.

Scuole chiuse anche a Filadelfia. La decisione vale per tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, nonché per l’asilo nido comunale. Dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Anna Bartucca, anche l’invito a tutti i cittadini a limitare gli spostamenti nella giornata di domani.

