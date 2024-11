Parghelia continua l’impegno dei ragazzi del Servizio civile universale: già in programma il biennio 2025/2026

I volontari all’opera

Il Comune di Parghelia continua a beneficiare del prezioso contributo dei volontari del Servizio civile universale. «I ragazzi – hanno fatto sapere dalla sede municipale -, dopo aver trascorso l’estate a fornire assistenza ai diversamente abili e al “Punto blu” del parcheggio La Grazia, continuano a dedicarsi con entusiasmo alla cura della nostra cittadina. Nonostante il clima autunnale, l’energia dei ragazzi non si è affievolita». Oltre alle attività quotidiane di supporto, si sono dedicati all’organizzazione della festa di Halloween in collaborazione con la Pro Loco e i genitori, «coinvolgendo i più piccoli in un’atmosfera magica e divertente».

La sostenibilità ambientale è al centro dei loro progetti: «”Le giornate più belle”, “Adottiamo la sostenibilità” sono stati alcuni degli slogan che guidano il loro impegno per la tutela del territorio. Dal 16 al 24 novembre – hanno sottolineato dal Comune – saranno impegnati nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti», sensibilizzando la comunità sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo. Per non dimenticare poi le tradizioni millenarie del territorio comunale di Parghelia, i volontari «si occuperanno della festa di Sant’Andrea del 29 novembre, contribuendo a mantenere vivo il legame con la storia e la cultura del paese».

L’amministrazione comunale, riconoscendo l’importanza fondamentale del Servizio civile universale, ha «già predisposto la nuova progettazione per il biennio 2025/2026, dimostrando un forte impegno per la valorizzazione e il supporto al lavoro dei volontari».