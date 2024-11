Luminarie natalizie (e lampioni) pericolanti a Vibo, l’assessore: «Non abbiamo autorizzato nulla, l’impresa ha fatto di testa sua»

«Non abbiamo autorizzato nulla, l’impresa delle luminarie ha fatto di testa sua». Questo il passaggio chiave delle dichiarazioni rilasciate a Il Vibonese dall’assessore ai Lavori pubblici di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone, in merito al problema sorto in Piazza Municipio dopo l’installazione delle luminarie natalizie. Nell’area, interessata da lavori di riqualificazione, sono stati posizionati dei cerchi led e nei giorni scorsi proprio l’amministrazione comunale aveva pubblicato un video in cui si vedono le prove di accensione degli stessi e delle luminarie che sono state posizionate sul Corso. «Sarà il vero Natale vibonese», aveva commentato con soddisfazione il consigliere comunale con delega agli Spettacoli Francesco Colelli, non sapendo, forse, a cosa sarebbe andato incontro. Infatti l’azienda che sta eseguendo i lavori di riqualificazione, la Cooper Poro Edile, ha comunicato al Comune che a seguito dell’installazione delle luminarie i lampioni che delimitano la strada che taglia la piazza si sarebbero curvati e risultano essere pericolosi per i cittadini.

Situazione paradossale che mette un po’ in imbarazzo l’amministrazione comunale guidata da Romeo che è corsa ai ripari senza però, fondamentalmente, riparare. Infatti, proprio per quanto detto dall’assessore Monteleone, il Comune ha chiesto alla ditta che sta installando le luminarie di assumersi le proprie responsabilità.

«Da quanto mi risulta, quando gli operatori della ditta si sono presentati sul posto non erano presenti i responsabili dei lavori di rifacimento di Piazza Municipio, c’erano solo operai e si è proceduto a installare le decorazioni natalizie». Questo sostiene il delegato ai Lavori pubblici che comunque afferma: «Lo avevamo notato. Alcuni lampioni sono leggermente curvati, credo comunque che quando le luminarie verranno rimosse torneranno al loro posto». Poi, però, Monteleone informa che è stata chiesta all’impresa «una polizza assicurativa nel caso in cui, quando si toglieranno le luminarie, si dovessero verificare dei problemi all’interezza dei pali e al loro funzionamento».

Infine alla domanda secca: le luminarie che “gravano” sui lampioni verranno rimosse? L’assessore risponde: «Non credo».