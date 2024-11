Paravati, nell’oratorio intitolato a Natuzza Evolo al via il corso abilitante all’uso del defibrillatore   

Non basta avere a disposizione un defibrillatore per salvare vite umane, ma è necessario anche saperlo utilizzare in modo appropriato. Nasce da questa convinzione e da tale dato di fatto la bella idea dell’associazione sportiva Pro Giovani di Paravati di organizzare sul territorio comunale di Mileto un corso abilitante all’uso del defibrillatore Blsd, stesso modello di quello donato nel mese di febbraio di quest’anno alla comunità dalla realtà Onlus intitolata alla memoria del 19enne del luogo Michele Turco. Il prezioso attrezzo sanitario salvavita da allora si trova all’interno di una teca installata nei pressi della chiesa matrice della parrocchia Maria Santissima degli Angeli guidata da don Antonio Pileggi. Un momento significativo, all’epoca suggellato con il rito di benedizione e con un’apposita cerimonia che ha visto la folta presenza della cittadinanza e delle massime autorità del territorio. Ad esso si sommano altri in possesso di singole associazioni locali.

Il corso abilitante all’uso del defibrillatore, organizzato dalla Pro Giovani, si terrà sabato 30 novembre nella sala parrocchiale dell’oratorio intitolato alla Serva di Dio Natuzza Evolo, dalle ore 9 alle ore 13. Al riguardo i promotori dell’iniziativa comunicano che sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno al raggiungimento di un numero massimo di 15 partecipanti. L’importante strumento medico, qualora venga utilizzato nell’immediato e in caso di emergenza, può permettere di scongiurare la perdita di vite umane, fornendo una scarica elettrica mirata per interrompere l’aritmia cardiaca e ripristinare il battito normale del cuore.