Ricadi, tartaruga in difficoltà recuperata tra le scogliere

Una tartaruga marina, in grave difficoltà, è stata recuperata nelle scorse ore a Ricadi, fra la spiaggia di Riace e Formicoli. A segnalare l’animale in difficoltà, un cugino del vice sindaco di Parghelia, Tommaso Belvedere che, trovandosi sul posto, ha proceduto ad avviare la macchina dei soccorsi.

La Caretta Caretta, di circa 60 centimetri, si trovava fra le scogliere. Venendo a conoscenza della situazione, l’amministratore ha quindi provveduto a richiedere l’interessamento di Stefania Giglio, dell’associazione Mare Calabria del centro di recupero di Montepaone che si è recata presso il porto di Tropea dove nel frattempo la tartaruga era stata condotta. Dopo i rilievi effettuati dagli uffici della locale Guardia Costiera con la supervisione del comandante Giudice, la dottoressa Giglio ha trasferito l’animale nel Centro di recupero.

Purtroppo le condizioni non sono delle migliori ma si farà il possibile per curare e stabilizzare la piccola tartaruga. «Una menzione speciale – scrive l’amministrazione di Parghelia sui social – va alla dottoressa Stefania Giglio per essere accorsa subito da Montepaone e alla guardia costiera di Tropea per il tempestivo intervento».