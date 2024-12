L’arte dei presepi rivive a Zungri con la mostra allestita a palazzo Fiamingo

Sette presepi artigianali curati nel dettaglio dall’artista Gianluca Gaudioso e inseriti in un contesto storico di pregio, palazzo Fiamingo. A Zungri, l’arte presepiale rivive nelle creazioni del 25enne, autodidatta. Gaudioso già lo scorso anno era stato protagonista di un suggestivo allestimento ospitato al Museo della civiltà contadina e rupestre che apre il percorso delle grotte. Quest’anno, la mostra dei presepi, inserita nel calendario eventi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Serafino Fiamingo, ha registrato un passo in avanti grazie al maestoso allestimento della residenza storica. Qui, potendo contare su locali più spaziosi, l’artista ha potuto dare libero sfogo alla creatività mettendo in campo un itinerario all’insegna dell’arte e della fede.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio: «I presepi sono stati realizzati perlopiù con polistirolo e cemento. Per l’allestimento ho impiegato circa due giorni. È stata per me una bella soddisfazione osservare i riscontri positivi di pubblico. La comunità ha apprezzato e speriamo che la mostra possa continuare a richiamare presenze». Con l’esposizione a palazzo Fiamingo, infatti, la cittadina del Poro si dota di un ulteriore elemento attrattivo. Oltre all’Insediamento rupestre e annesso Museo, alle porte dipinte che animano il centro storico, al muro dei proverbi, alla bellezza del Santuario dedicato alla Madonna della Neve, i visitatori potranno ammirare le creazioni dell’artista locale. E non solo. Diverse le iniziative ideate dalla compagine amministrativa in sinergia con le associazioni per allietare le festività. Tra gli appuntamenti imperdibili, nel pomeriggio del 17 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale con la slitta. Il 21 dicembre, poi, spazio alla Casa di Babbo Natale, realizzata dal gruppo Sant’Anna. A chiudere gli eventi natalizi, il 6 gennaio l’evento “passeggiata con la Befana”.