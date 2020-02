Tempi “biblici” per la consegna della posta, a Briatico monta la protesta

I residenti segnalano i continui ritardi: «Bollette e lettere recapitate addirittura dopo mesi»

Le cassette della posta rimangono vuote per settimane nel comune di Briatico. Lo segnalano ancora una volta gli stessi residenti, anche delle frazioni. Lettere e documenti vengono recapitati addirittura dopo mesi con gravi disagi per gli utenti. Nei mesi scorsi qualche anziano ha rischiato finanche il taglio dell’energia elettrica. I disservizi, infatti, si ripercuotono soprattutto sui nuclei familiari composti perlopiù da persone avanti con l’età non sempre preparati a risolvere le proprie pratiche tramite l’uso delle tecnologie (email o reclami telefonici).



Insomma, nonostante il servizio a singhiozzo sia stato prontamente segnalato, con tanto di richieste agli enti interessati, la situazione, a distanza di mesi, non è cambiata e le bollette continuano ad arrivare con ritardi spaventosi, moltiplicando i disagi: «Ci è stato riferito – fanno presente i residenti – di rivolgerci all’Ufficio centrale di Tropea in caso di urgenze. Ma non tutti hanno la possibilità di raggiungerlo e chiedere la corrispondenza». I rallentamenti nella consegna della posta riguarderebbero anche paesi limitrofi: «Continueremo a segnalare. Qualcuno, prima o poi, dovrà fare qualcosa».