La Vibonese riparte con un pari. Contro l’Andria termina 0-0

L’importante scontro salvezza non regala sorrisi alla squadra rossoblù, che rischia di andare sotto e poi sfiora il colpo in extremis

Nulla da fare. Il 2022 per la Vibonese inizia senza sorrisi, con un risultato di parità che serve a poco. La squadra di D’Agostino era e rimane ultima in classifica e non riesce a battere l’Andria, che rimane così con due punti di vantaggio sui rossoblù. Un avversario, quello pugliese, notevolmente rinforzato e con l’ex Bubas in campo, accolto con calore dai sempre pochi tifosi di fede vibonese (appena 145 settatori paganti, per un incasso di 1350 euro).Per l’occasione, il tecnico di casa schiera in porta Marson, in difesa Carosso, Risaliti, Mahrous e Ciotti. A centrocampo sulla destra Basso, in mezzo Cattaneo e Gelonese con Grillo a sinistra. In attacco Bellini e Ngom.

Nel primo tempo la Vibonese cerca di fare la partita, tenendo il possesso della sfera, ma senza riuscire ad incidere. L’occasione più ghiotta per passare capita all’Andria, con Alcibiade che colpisce la traversa. Nella ripresa altro legno per gli ospiti: stavolta è Di Piazza a prendere il palo. Nel finale Ortisi trova l’opposizione di Marson e proprio all’ultimo secondo il portiere dell’Andria Saracco nega la rete a Carosso, al debutto in rossoblù, alla pari di Blaze, quest’ultimo entrato nella ripresa.

La vittoria non arriva e la Vibonese deve accontentarsi di un punto, quando l’obiettivo era invece la vittoria, per lasciare l’ultima posizione. Nel prossimo turno i rossoblù saranno attesi dalla Turris. Ma per salvarsi servono dei rinforzi di peso che devono necessariamente arrivare. Si è perso fin troppo tempo.