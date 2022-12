Serie D, impegno in Campania per la Vibonese alle prese con il Real Aversa

La nota positiva è rappresentata dal recupero di Bonnin e dal ritorno nella lista dei convocati di Szymanowski. Dall’altro lato, però, Giacomo Modica dovrà ancora fare i conti con le assenze, perché non ci saranno Anzelmo, Hernaiz, Mengoni, Bodiang e Sylla. Anche stavolta, pertanto, situazione un po’ complicata e scelte che si riducono, ma nonostante questo, si punta a vincere contro un avversario che ha da poco cambiato allenatore. In classifica sono sette i punti di vantaggio della Vibonese sui campani, che però devono recuperare una partita. Rossoblù in serie utile da cinque giornate, ma con tre pareggi consecutivi. Real Aversa, al contrario, senza vittorie da cinque turni. La partita avrà luogo questo pomeriggio alle 14,30 sul campo “Tommaso Ferrara” di via Vecchia Caudarola ad Arienzo, in provincia di Caserta.