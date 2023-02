Besmir Balla sprona la Vibonese: «Rialziamoci subito per centrare i play off» – Video

Momento negativo per la squadra rossoblù nel campionato di Serie D. In vista della sfida con la vice capolista Locri, ci pensa il centravanti albanese a suonare la carica

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Momento difficile per la Vibonese, acuito però dalla inattesa battuta d’arresto in casa della Mariglianese, fanalino di coda del campionato. Un ko mal digerito dall’intero ambiente rossoblù. Ed è chiaro che, dopo aver toccato il fondo, non si può fare altro che risalire la china e ritrovare la strada della vittoria. Le parole di Besmir Balla, attaccante albanese, sono eloquenti: «Siamo perfettamente consapevoli del fatto di aver deluso il mister, la società e la tifoseria, in particolare con la sconfitta di domenica scorsa. Però a questo punto bisogna solo reagire. Ci siamo allenati bene in settimana e anche a livello mentale siamo tutti concentrati sul prossimo avversario». [Continua in basso]

Arriva il Locri, largamente battuto all’andata (5-1), ma adesso avanti di nove punti e sarà tutta un’altra storia. La Vibonese ha un obiettivo da raggiungere. «La partita dell’andata è ormai…andata. Fa parte del passato. Non ci pensiamo proprio. Noi vogliamo conquistare la vittoria, sia per cancellare le ultime sconfitte, sia per ritrovare la strada dei play off, che poi sono il nostro obiettivo».

Besmir Balla ha saltato per squalifica la gara con la Mariglianese, mentre nel precedente confronto con il Catania ha fallito un calcio di rigore. Ma il centravanti rossoblù non si lascia condizionare dagli errori commessi. «Il rigorista rimango io. Qualora dovesse esserci un tiro dal dischetto, sarò pronto come sempre a calciarlo».

LEGGI ANCHE: Serie D, la Vibonese delude in Campania: ko contro l’ultima in classifica

La Vibonese ci prova ma poi deve arrendersi al Catania – Video