Sconfitta che sa di beffa per la Vibonese, ko a Trapani all’ultimo minuto di recupero

Un passo falso che brucia, per la Vibonese. Un ko che ridimensiona nuovamente i rossoblù, avviatisi a chiudere il girone di andata in tono minore, sicuramente non da protagonisti. Al Provinciale di Trapani decide Carboni a tempo praticamente scaduto e per la formazione di Giacomo Modica è sicuramente una sconfitta che fa male, in una fase in cui, fra l’altro, non sono ancora arrivati quegli attesi colpi di mercato decisivi per disputare un torneo da protagonisti e non da semplici comprimari. A Trapani i padroni di casa passano dopo cinque minuti grazie a Musso, il quale devia in porta sul calcio da fermo di Marigosu. La reazione della Vibonese c’è, ma è improduttiva per quasi tutta la gara, finché non si arriva al novantesimo, quando Sparandeo di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, agguanta il pari. Sembra finita. Si tratta solo di lasciare scorrere il tempo, ma al 51’ Carboni fa centro, con la retroguardia rossoblù sorpresa nuovamente su palla inattiva. È il 2-1 finale a favore del Trapani. Mercoledì contro il Ragusa al Luigi Razza, l’ultima gara dell’anno e del girone di andata per la Vibonese.

Il tabellino

Trapani (3-5-2): Summa; Carboni, De Pace, Gonzalez; Pipitone, Kosovan, Marigosu (8’st Santapaola), Cangemi, Romano; Musso, Mascari (15’st Mangiameli). A disposizione: Cultraro, Cellamare, Ngyir, Catania, Oddo, Scuderi, Galletti. Allenatore Alessandro Monticciolo.

Vibonese (4-3-3): Rendic; Tazza (47’st Nallo), Caicedo (32’pt Sparandeo), Bonin, Trajkovski; De Marco, Balla, Anzelmo (19’st Giammarinaro); Szymanowski (35’st Martiniello), La Torre (35’st Politi), Scafetta. A disposizione: Bottino, Basualdo, Ruggero, Palazzo. Allenatore Giacomo Modica.

Arbitro: Palmieri di Conegliano (Callovi-Cerrato).

Marcatori: 5’pt Musso (T), 45’st Sparandeo (V), 51’st Carboni (T)

Note: ammoniti Kosovan, Santapaola (T); Tazza, Balla, Sparandeo (V). Rec. 1’pt e 6’st

