Eccellenza: Mimmo Varrà elogia tutti e si aspetta nuove risposte dal Soriano

Due vittorie di fila, con sei gol fatti e nessuno subito hanno riportato il sereno in casa del Soriano. Non che la situazione fosse disastrosa, in precedenza, tutt’altro, ma alle buone prestazioni in campo non avevano fatto seguito alcuni risultati, che in verità la squadra di Umberto Scorrano avrebbe comunque meritato. Da qui un doppio intervento: la preparazione con il prof. Nucera, una delle new entry, e la rivisitazione dell’organico, in entrata e in uscita, grazie alla quale adesso il tecnico ha una varietà di scelta. A tutto ciò si accompagna la presenza della società, la disponibilità dei ragazzi, dello staff e dei collaboratori e ovviamente l’operato dell’allenatore e del direttore generale Mimmo Varrà, dal quale arrivano alcune considerazioni che abbracciano tutta l’Ags Soriano. [Continua in basso]

La disponibilità dei ragazzi

Si parte da qua: «Devo dire grazie alla squadra, per come si allena, per la voglia che ci mette e per l’abnegazione. Abbiamo cambiato sede degli allenamenti (le sedute si svolgono a Rosarno, in attesa di poter tornare un giorno a Soriano, ndr) e tutti sono sempre presenti, puntuali e vogliosi di far bene. Sono orgoglioso di questo gruppo dal quale mi aspetto ulteriori risposte, a cominciare da sabato, quando andremo a giocare a Rende, contro un avversario insidioso».

Il rapporto con Scorrano

«Con Umberto c’è un legame – spiega Mimmo Varrà – che va al di là del calcio. L’ho avuto quattro anni come calciatore. So bene cosa è dal punto di vista umano, perché nel suo caso emergono dei valori che vengono ancora prima dell’aspetto tecnico. Per il Soriano sta facendo grandi cose, con passione e competenza, umiltà e disponibilità. Sapevo che sarebbe stata la persona giusta per noi, dal punto di vista tecnico e umano. Lio, Scorrano e Vanzetto è il terzetto del quale ho sempre avuto grande considerazione. Sono stati eccezionali come calciatori e stanno facendo bene come allenatori. A livello di qualità morali, invece, sono straordinari. Tornando a Scorrano, uno come lui fa solo bene al calcio ed al Soriano, anche per il modo in cui questa società viene portata avanti».