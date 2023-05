Festeggia anche il Piscopio: arriva la promozione in Prima categoria

Secondo posto in campionato che vale per il Piscopio. Vale perché anche il pari, sia pur nell’arco dei supplementari, avrebbe comportato la promozione in Prima categoria nella finale play off. E allora il risultato di 1-1 contro la Vigor S.Onofrio, degno avversario dei giallorossi, è servito alla squadra del tecnico Michele D’Angelo per festeggiare. La rete del pari di Figliuzzi su rigore ha fatto esplodere la tribuna dello stadio intitolato al mai dimenticato Davide D’Angelo. Cornice di pubblico di rilievo, festosa e corretta, quella che ha fatto da contorno ad una finale play off molto tirata, che alla fine ha premiato la formazione del Piscopio. «È stato un anno lungo e difficile – queste le dichiarazioni della dirigenza giallorossa – in cui siamo stati chiamati a risolvere tanti problemi, ma che siamo riusciti a portare a termine con un risultato sportivo che ci inorgoglisce. Grazie a questi ragazzi che sono stati davvero fantastici, dal primo all’ultimo, ed a cui va il nostro plauso per il risultato raggiunto. Onore e merito anche al nostro avversario della Vigor S.Onofrio, che avrebbe ugualmente meritato la promozione».

