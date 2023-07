Un under di valore in mediana e il nuovo preparatore atletico per il Soriano

di R.S.

Procede a ritmo spedito la costruzione della squadra da parte del direttore generale Mimmo Varrà. Il Soriano continua a muoversi per tempo, incastonando un tassello dopo l’altro nel proprio mosaico. Adesso è la volta di Davide Casile, classe 2004, già nella Primavera del Messina, la passata stagione a campionato in corso in organico al Bocale, dove ha giocato 10 partite di campionato. «Ringrazio la società del Bocale e il presidente Pippo Cogliandro – dice Mimmo Varrà – per aver agevolato la trattativa e per aver consentito al calciatore di far parte del Soriano. Ritengo di aver ingaggiato uno dei prospetti più validi che ci siano in circolazione. Altri colpi? Sono sempre vigile e operativo. Allo stesso tempo sono felice di registrare tanto interesse verso il Soriano. Per tutta la dirigenza questo è un motivo di vanto e di orgoglio». Mentre procedono i lavori al campo, il Soriano ha un volto nuovo anche nello staff tecnico. Si tratta di Salvatore Scionti, con trascorsi anche in Serie D, preparatore atletico fra i più rinomati e competenti in Calabria. «Scionti non ha certo bisogno di presentazioni. Sono felice di averlo qui con noi e ne approfitto – conclude il dg del Soriano – per ringraziare Francesco Nucera per quanto fatto la scorsa stagione. Causa impegni di lavoro non era più possibile conciliare le due cose».

