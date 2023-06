Eccellenza: Francesco Stillitano è il primo acquisto del Soriano

Il direttore generale Mimmo Varrà inizia subito con la costruzione dell’organico per la prossima stagione. Per l’estremo difensore è un ritorno in rossoblù

Risponde al nome di Francesco Stillitano il primo acquisto del Soriano per la stagione 2023/24. Si comincia dalla porta e qui la scelta è ricaduta su uno dei portieri più forti in circolazione. Anzi, a leggere la classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, Stillitano è stato il miglior portiere del torneo di Eccellenza, nonché il secondo miglior giocatore del campionato, alle spalle di Staropoli della Gioiese. Perché proprio a livello di rendimento stiamo parlando un estremo difensore che non va mai al di sotto di una certa media.

Reduce da due stagioni allo Stilomonasterace, il neo acquisto del Soriano ha già indossato la maglia rossoblù, tre stagioni addietro, durante la versione “mini” del torneo di Eccellenza. Le sue capacità sono fuori discussione: fra i pali vola che è una bellezza e poi ha il senso della posizione, sa fare gruppo ed è di una serietà estrema, tutte componenti che fanno al caso del Soriano. Francesco Stillitano è insomma, il tipo di calciatore che Mimmo Varrà predilige. «Sulle qualità di Stillitano neppure mi soffermo – dice il dg – perché le conoscete tutti. Ho trovato subito l’accordo e mi fa piacere che abbia sposato la causa del Soriano. Mi è bastato parlarci pochi minuti per capire di aver trovato l’uomo giusto, prima ancora che il giocatore. Per me era importante iniziare dalla porta e da uno come Stillitano».

In effetti il colpo è notevole, da parte del dg rossoblù, e sta lì a testimoniare ulteriormente le ambizioni di un club che vuole comunque recitare un ruolo da protagonista nel prossimo torneo di Eccellenza. Com’è consuetudine, il dg Varrà si sta muovendo per tempo e con obiettivi mirati: si spiega anche in tal senso l’annuncio del tecnico Peppe Giovinazzo e del vice Natale Giovinazzo. I primi tasselli nel mosaico della nuova stagione sono sicuramente notevoli e di rilievo. Tre innesti di peso per far capire che c’è un ben determinato programma.

LEGGI ANCHE: Big match the gym di San Calogero e i suoi atleti ai campionati di danza e arti marziali

Karate, Vibo trionfa all’Irpinia International Cup con Martina Fuduli

Volley Tonno Callipo in A1? La festa è finita, Pippo ci ripensa: «Non ci iscriviamo»