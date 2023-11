Promozione B: gli highlights della partita vinta dal San Nicola da Crissa sul Gallico Catona-Video

Al “Marzano” di Vibo Marina una nuova affermazione da parte della squadra di Addesi, in grado di battere e di sorpassare in classifica la formazione reggina

di R.S.

Gli episodi dubbi in area, da una parte e dall’altra. La doppia espulsione fra i reggini, la super parata di Pratticò e il gol della vittoria al quinto minuto di recupero. Questi gli episodi salienti del big match della 12ª giornata del girone B di Promozione fra il San Nicola da Crissa e il Gallico Catona, terminato 1-0 a favore della squadra di casa grazie alla rete di Macrì. Ecco, allora, gli highlights di un confronto che, come previsto alla vigilia, si è rivelato ostico, scorbutico, equilibrato, fra due squadre protagoniste del torneo. Per i vibonesi di mister Giorgio Addesi, al debutto nel torneo di Promozione, la vittoria numero otto vale il sorpasso ai danni del Gallico Catona e anche il terzo posto in classifica, a meno due dalla vetta. E sabato altro test impegnativo in casa della Saint Michel.

