Vibonese-Portici: tutti gli aggiornamenti dalla tribuna dello stadio Luigi Razza – Diretta

La diciottesima giornata del Girone I di Serie D vedrà scendere in campo la Vibonese contro il Portici allo stadio Luigi Razza. Un match al quale le due squadre arrivano in maniera completamente opposta. I rossoblù al momento occupano la terza posizione in classifica con 36 punti mentre la compagine campana la quattordicesima con solo 14 punti all’attivo. A partire dalle 14:55 torna l’appuntamento con il format in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’Us Vibonese “Tribuna di Razza”: intrattenimento, ospiti, curiosità in compagnia di Mirella Melia e Afro Rao. Insomma uno spettacolo sportivo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la diretta anche su IlVibonese.it.

Gli aggiornamenti

Vibonese-Portici 1-1: 7′ Staropoli (V); 52′ Maione (P).



