Real Pizzo: le prodezze di Cantafio e l’auspicio del presidente Marino – Video

Tre punti nello scontro diretto, per accorciare le distanze dalla capolista e riproporre la propria candidatura in ottica primo posto. Non ha fallito la Real Pizzo il match con il Guardavalle, adeso distante una sola lunghezza dopo aver ceduto ai napitini al Marzano di Vibo Marina con il risultato di 1-0 (decisiva la rete di Greco su rigore). Fra i protagonisti il portiere Francisco Cantafio, decisivo nel corso della partita. E adesso si può sperare nella promozione diretta, anche se la strada è ancora lunga. «Questo è quello che vogliamo da inizio anno – afferma il portiere argentino – ed è questo il cammino che dovremo fare da qui alla fine del campionato. Sono felice per la vittoria e ringrazio i miei compagni, che in campo hanno dato tutto». L’estremo difensore napitino ha salvato la propria porta, neutralizzando anche un calcio di rigore: «Ho visto che cercava di fintare e non ci sono cascato. Sono felice per aver parato il rigore poiché è servito per vincere la partita. Quando hai la testa libera, tutto viene più facile e aumenta la voglia di migliorare e di aiutarsi a vicenda». Per Francisco Cantafio la prodezza dagli undici metri vale ovviamente una dedica: «Il pensiero va alla mia famiglia e a questo meraviglioso gruppo. E poi la dedica va a mio padre che è in cielo».

Rimane tranquillo il presidente Holmo Marino, anche se la vittoria ha portato tanto entusiasmo in casa Real Pizzo, adesso a pieno titolo in corsa per il salto di categoria: «Abbiamo un solo punto di distacco dalla prima posizione ed è nostro dovere giocarci questa occasione per conseguire il primo posto fino alla fine, anche se ci aspettando ancora numerosi ostacoli». Contro il Guardavalle una prova di sostanza da parte della formazione di Paolo Gallo: «Abbiamo affrontato una squadra che ha nel carattere il suo punto di forza, anche se noi non siamo stati inferiori sotto questo aspetto. Forse abbiamo qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma bisognerà dimostrarlo sul campo». E a proposito di campo, l’auspicio della Real Pizzo è quello di poter tornare al più presto a giocare nel proprio stadio. «Questa è una cosa che ci auguriamo tutti. È da tanti anni ormai che non giochiamo in casa. Proprio prima della partita – conclude il presidente napitino – ho parlato con il sindaco Pititto, il quale mi ha rassicurato sul fatto che a breve inizieranno i lavori».

